Porto Velho recebe campanha nacional para reconhecimento de paternidade neste sábado (12)

Neste sábado (12) acontece em Porto Velho a campanha “Meu Pai Tem Nome”, organizada pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO). A ação ocorre simultaneamente em várias cidades do país. O objetivo é fazer um mutirão nacional de atendimentos para reconhecimento de paternidade.

Em Porto Velho a ação será na sede da DPE, localizada na avenida Jorge Teixeira, bairro Embratel, das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento prévio.

Entre os serviços ofertados estão: mediação e conciliação, reconhecimento de filiação, paternidade afetiva e educação em direitos.

Segundo a defensoria, a campanha acontece durante um cenário de aumento do índice de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Um levantamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), aponta que quase 100 mil crianças nascidas no ano passado não têm o nome do pai no registro civil no país.

G1