Porto Velho reduz intervalo da dose de reforço contra Covid-19 para 120 dias

A partir desta terça-feira (26) pessoas com 60 anos ou mais, podem receber a dose de reforço contra Covid-19 no intervalo de 120 dias após a aplicação da segunda dose. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Porto Velho. Anteriormente o intervalo era de 180 dias.

Segundo a prefeitura, a dose de reforço também vale para os imunossuprimidos, que são as pessoas com o sistema imunológico mais vulnerável. Para esse grupo, o intervalo atual é de 28 dias após a segunda dose, independente do imunizante aplicado.

Pontos de vacinação

Na capital, a vacinação acontece em dois pontos: Porto Velho Shopping, no bairro Flodoaldo Pontes Pinto, e na Escola do Legislativo, localizada no bairro Arigolândia.

Na quarta-feira (27), conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), a vacinação retorna às unidades básicas de saúde, como a USF Renato Medeiros, Policlínica José Adelino, USF Osvaldo Piana e USF Ronaldo Aragão. O atendimento acontece das 8h às 17h.

Já na sexta-feira (29), a vacinação estará disponível em todas as unidades básicas de saúde da cidade, das 8h às 17h.

Veja a programação da prefeitura

Quarta-feira (26)

Local: Porto Velho Shopping

Endereço: Avenida Prefeito Chiquilito Erse, 3288, bairro Flodoaldo Pontes Pinto

Horário: 14h às 19hhttps://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Local: Escola do Legislativo

Endereço: Rua Major Amarante, 390, bairro Arigolândia

Horário: 9h às 16h

Unidades Básicas de Saúde

Zona Leste

Unidade de Saúde José Adelino

Endereço: Rua Orion, 56, bairro Ulisses Guimarães

Horário: 8h às 17h

Zona Norte

Unidade de Saúde Ronaldo Aragão

Endereço: Rua Estrada do Belmonte, 2044, bairro Nacional

Horário: 8h às 17h

Zona Central

Unidade de Saúde Osvaldo Piana

Endereço: Rua Campos Sales, 858, bairro Areal

Horário: 8h às 17h

Zona Sul

Unidade de Saúde Renato Medeiros

Endereço: Rua Magno Arsolino, 1456, bairro Cidade do Lobo

Horário: 8h às 17h