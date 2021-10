Porto Velho registra mais de 400 casos de dengue em 2021, diz prefeitura

Entre janeiro e outubro deste ano, Porto Velho registrou 429 casos de dengue, 44 de zika e 57 de chikungunya, conforme informações divulgadas pela prefeitura. Somente nos últimos dois meses (agosto e semtebro), 25 casos de dengue foram confirmados na cidade.

Segundo o Ministério da Saúde, o início do período chuvoso na região amazônica é propício para o surgimento das arboviroses (doenças transmitidas pelo Aedes aegypti). Na tentativa de combater os casos, profissionais da saúde foram nos bairros mais vulneráveis ao contágio para informar a população sobre os riscos dessas doenças, além de identificar possíveis focos de transmissão nas residências.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), as maiores taxas de arboviroses são registradas nos bairros:

Agenor de Carvalho;

Cidade Nova;

Castanheira;

São Francisco; e

Nova Porto Velho

E nos distritos:

Extrema;

Vista Alegre; e

Nova Califórnia

Conforme a Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE), ainda não se pode considerar que as arboviroses estão controladas em Porto Velho, visto que uma parte da população não procura atendimento e opta por se tratar em casa, o que causa uma subnotificação dos casos.

Transmissão

Aedes aegypti é o nome científico do pernilongo que transmite as doenças chamadas arboviroses: dengue, febre amarela urbana, zika e chikungunya. Ele possui listras brancas no tronco, cabeça e pernas, característica que o diferencia dos demais mosquitos.

Mosquito Aedes aegypti — Foto: Divulgação/SESA

Segundo o Ministério da Saúde, o período do verão é o mais propício à proliferação do mosquito Aedes aegypti, por causa das chuvas, e consequentemente é a época de maior risco de infecção por essas doenças, já que o vetor se desenvolve em águas paradas limpas ou sujas.

De acordo com o boletim epidemiológico da Agevisa, os principais focos de criação dos mosquitos são pneus e outros materiais rodantes, além de recipientes plásticos, tampinhas, latas, sucatas e entulhos.

Sintomas

Apesar do mesmo pernilongo transmitir as quatro doenças, alguns sintomas se diferem. No caso da dengue, os sintomas mais comuns são dor atrás dos olhos acompanhada de febre alta.https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

O zika vírus promove febre baixa, manchas na pele e coceira, podendo causar microcefalia em bebês nascidos de gestantes infectadas. Já a chikungunya desenvolve dores nos pulsos, mãos e tornozelos, acompanhada de inchaços e erupções na pele.

Já a febre amarela causa febre súbita, calafrios, dor intensa na cabeça e nas costas, náuseas e vômitos. Em casos graves, a pessoa pode apresentar icterícia (coloração amarelada da pele e do branco dos olhos), hemorragia (especialmente a partir do trato gastrointestinal) e, eventualmente, choque e insuficiência de múltiplos órgãos.

Combate

Usar tampas adequadas para manter caixas-d’água, cisternas, tonéis e outros recipientes que podem acumular água bem fechados.

Trocar diariamente a água dos bebedouros de animais e lavá-los. Se tiver plantas aquáticas, troque a água e lave, principalmente por dentro, com escova e sabão, assim como outros utensílios usados para guardar água em casa, como jarras, garrafas, potes e baldes.

Limpar com frequência a piscina, a laje e as calhas removendo tudo que possa impedir a passagem da água. Ficar de olho no telhado e no terraço, caso more em apartamento, para evitar o acúmulo de água.

Usar água sanitária ou desinfetante semanalmente para manter os ralos limpos e verificar se estão entupidos. Não vai utilizá-los? Mantenha-os vedados.

Jogar no lixo todo objeto que possa acumular água.

Instalar a caixa do ar-condicionado de forma que não acumule água.

Preencher as depressões em terrenos que podem se tornar possíveis poças de água parada.

Ficar atento aos cuidados com bromélias, babosas e outras plantas que podem acumular água. É indispensável tratá-las com água sanitária na proporção de uma colher de sopa para um litro de água, regando, no mínimo, duas vezes por semana.

Deixar lonas usadas para cobrir objetos bem esticadas, para evitar formação de poças d’água.

Retirar água acumulada na área de serviço, principalmente atrás da máquina de lavar roupa.

Fonte: G1