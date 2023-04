Porto Velho tem 28 restaurantes credenciados no programa Prato Fácil; confira a lista

Porto Velho passou a ter essa semana 28 restaurantes credenciados no programa Prato Fácil. São servidas diariamente 3 mil refeições, das 11h às 15h, por R$ 2, cada. A maioria dos estabelecimentos também passa a atender aos sábados.

Os restaurantes atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social, com renda familiar per capta de até meio salário mínimo e inscritas no CadÚnico.

Pelo site do programa é possível ver quantas refeições ainda estão disponíveis no dia.

De acordo com o Governo do Estado, em quase dois anos de programa, foram servidos em Rondônia mais de 1,3 milhão de refeições, sendo mais de 900 mil só em Porto Velho.

Confira a lista de restaurantes credenciados:

Zona Leste

PORTAL EVENTOS – Rodovia 364, km 5, sentido Cuiabá;

RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO GAÚCHO – Av. José Vieira Caúla, 6116, Cuniã;

ESPAÇO SABOR RAIZ – Rua Eudoxia Barros, 6587, Aponiã;

CONVENIÊNCIA ROTA 22 – Av. Pinheiro Machado, 5826, Igarapé;

L G MIRANDA – Rua Severino, 5291, Flodoaldo Pontes Pinto;

SUSHI PORTO MADEIRA – Av. Guaporé, 4513, Sala 05, Flodoaldo Pontes Pinto;

TÁ NO PRATO RESTAURANTE – Av. Amazonas, 4242, Agenor de Carvalho;

O QUERIDÃO – Rua Petrolina, 11273, Marcos Freire;

RESTAURANTE CHURRASCARIA, CONVENIÊNCIA E PANIFICADOS INTEGRAL – Rodovia BR-364, KM 3,5, 7600, Salas 01 e 02, Três Marias;

RESTAURANTE CAPIXABA – Av. José Vieira Caúla, 3411, Embratel;

Zona Norte

RESTAURANTE PREDILETA – Rua Vicente Rondon, 4437, Rio Madeira – Entrada pela Av. Imigrantes;

NA BRASA ESPETARIA – Rua Abunã, 3275, Embratel;

RESTAURANTE BRASIL PRESTADORA – Rua Antônio Lacerda, 4162, anexos fundos, Industrial;

RESTAURANTE DAS COLEGUINHAS – Rua Padre Chiquinho, 2764, Liberdade;

SORV-PARK – Av. dos Imigrantes, 2581, Costa e Silva;

RESTAURANTE NORTE SUL – Entre as Zonas Norte e Sul – Rua da Beira, esquina com a Av. Prefeito Chiquilito Erse, 6191, Sala 05, Lagoa;

Zona Sul

SABOR SUTIL RESTAURANTE – Av. Jatuarana, 6380, Eldorado;

BAR DO CHOPP – Rua Sucupira, 4148, Nova Floresta;

CHEF E NUTRI – Rua Sucupira, 5199, Casa 2, Nova Floresta;

KART BAR – Estrada Treze de Setembro, Aeroclube;

TWO BROTHERS – Rua Algodoeiro, 4781, Caladinho;

S S GOMESS S GOMES – Rua Anari, 5648, Cohab;

RESTAURANTE DA HORA – Rua Tancredo Neves, 3098, Sala A, Caladinho;

Zona Centro

SEMPREBOM RESTAURANTE E CAFÉ – Av. Campos Sales, 2645, Centro;

SABOR MADEIRA – Av. Presidente Dutra, 3024, Caiari;

LBL ALIMENTAÇÃO LTDA – Rua Natanael de Albuquerque, 191, Centro.

