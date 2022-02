Porto Velho tem mais de 1,3 mil casos ativos de Covid na quinta, 3

Cerca de 1.333 pessoas estão com o vírus ativo da Covid-19 em Porto Velho. Os dados foram colhidos na manhã de quinta-feira (3), no Painel Covid da prefeitura da capital.

O número total de casos ativos é a soma de pessoas que estão em tratamento domiciliar, internadas em leitos clínicos e internadas nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTI). O número está distribuído em:

Tratamento domiciliar – 1.180

– 1.180 Internados em leitos clínicos – 119

– 119 Internados em UTI – 34

Ao g1, a prefeitura informou que o sistema que informa os dados está em atualização.

Desde o começo da pandemia, Porto Velho tem, segundos dados da administração municipal, 93.395 casos confirmados e 2.557 óbitos pela Covid.

Já em circulação na cidade, o avanço da variante Ômicron no estado preocupa especialistas, que acreditam que o número de infecções tende a triplicar nas próximas semanas.

Apagão de dados

Um ataque hacker ao site do Ministério da Saúde impediu que dados sobre o avanço da Covid-19 no país fosse divulgado. O ataque aconteceu no dia 10 de dezembro e desde então, o estado não informa o número de casos ativos do vírus em Rondônia.

O boletim diário do governo, emitido pelas Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), não foi publicado nos dias 10, 11, 12, 13 ,14 e 25 de dezembro de 2021.

O boletim, que além de informar os casos e mortes registrados no estado, também informava o número de pacientes curados da doença.

A partir de 15 de dezembro, o estado informou que o boletim começou a ser atualizado de maneira manual. Atualmente ele vai ao ar apenas com informações de casos e óbitos provocados pelo coronavírus, ou seja sem a quantidade de casos ativos e curados.

Até 9 de dezembro, antes do sistema federal ser hackeado, o governo de Rondônia informava que 270.169 pessoas já tinham se recuperado da doença.

G1