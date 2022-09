Porto Velho tem o 4º maior rebanho bovino do país, aponta pesquisa do IBGE

Com mais de 1 milhão de cabeças de gado, Porto Velho ficou com o 4º maior rebanho do país em 2021, apontou a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A pesquisa também revelou que o rebanho bovino de Rondônia foi o sexto maior do país, com mais de 15 milhões de cabeça. O total é 24% maior do que o registrado 10 anos atrás.

Além da capital, outros municípios do estado ocupam a lista dos 100 maiores rebanhos do país, sendo:

Nova Mamoré (807 mil), na 14ª colocação;

Buritis (539 mil) e Jaru (534 mil) em 33º e 34º lugares;

Ariquemes (509 mil) na posição 41;

Alta Floresta do Oeste (473 mil) em 48º lugar;

São Francisco do Guaporé (460 mil), na 51ª colocação;

Leite

Ordenha de leite em vaca — Foto: Cícero Oliveira/UFRN

A PPM também indicou que em relação à produção leiteira, o número de vacas ordenhadas diminuiu 58,3% entre 2011 e 2021.

Mesmo com a redução no número de vacas ordenhadas, o quantitativo de leite produzido aumentou 4,9%, passando de 706 milhões de litros, para 741 milhões de litros.

No ano da pesquisa, Rondônia foi o 10º maior produtor de leite, tendo representado 2,1% da produção nacional.

Ovos

Produção de ovos — Foto: Reprodução/TV Fronteira

Em relação a produção de ovos de galinha, a produção no estado quase dobrou entre 2011 e 2021. Segundo a pesquisa do IBGE, a produtividade, que era de 83,8 ovos por galinha, passou para 164,1 ovos por animal.

Segundo a PPM, em 2011, 1,4 milhão de galinhas produziram 9,8 milhões de dúzias de ovos. Já em 2021, eram 1,7 milhão de animais e 23,5 milhões de dúzias de ovos.

G1