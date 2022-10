Porto Velho terá transporte gratuito no 2º turno das eleições, diz prefeito

Em Porto Velho os eleitores poderão se locomover de graça pelos ônibus coletivos no domingo (30), data que marca o segundo turno das Eleições 2022. A informação foi divulgada pelo prefeito Hildon Chaves (PSDB) nesta sexta-feira (21) por meio de uma rede social.

“A gratuidade que demos no transporte coletivo no 1º turno se repetirá no 2º. O decreto está assinado e será publicado na próxima semana”, informou o prefeito.