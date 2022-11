Porto Velho volta a obrigar uso de máscara em unidades de saúde

O uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 voltou a ser obrigatório nas unidades de saúde nesta sexta-feira (25) em Porto Velho. A determinação vale tanto para servidores da rede pública de saúde quanto para pacientes que estão em busca de atendimento.

Segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), a medida precisou ser adotada como forma de minimizar os efeitos dos aumentos dos casos de Covid-19 em Porto Velho.

A Divisão de Vigilância Epidemiológica recebeu cerca de 500 novos casos da doença entre os dias 27 de outubro a 25 de novembro, mas o município acredita que esse número seja maior, pois o sistema tem instabilidade há alguns dias.

O memorando determina a obrigatoriedade do uso da máscara não só em Unidades Básicas de Saúde, mas em pronto atendimento e unidades especializadas.

Testagem da Covid

O teste para detecção da Covid-19 está disponível em 18 unidades de saúde de Porto Velho. Para evitar maiores riscos de contaminação, o paciente com sintomas deve procurar a unidade mais próxima de sua residência.

Confira abaixo a lista das unidades de saúde que fazem gratuitamente o teste de Covid:

Ana Adelaide

Atendimentos: de segunda a sexta das 7h às 13h

Manoel Amorim

Atendimento: segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h às 18h

Aponiã

Atendimento: de segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h às 18h

Hamilton Gondim

Atendimento: segunda a sexta das 10h às 12h e das 16h às 18h

Pedacinho de Chão

Atendimento: segunda a sexta das 11h30 às 12h30 e depois das 16h30 às 17h30

Castanheira

Atendimento: segunda a sexta das 12h às 13h

Renato Medeiros

Atendimento: toda quarta-feira a partir das 11h e a tarde a partir das 16h

Nova Floresta

Atendimento: segunda a sexta das 9h às 11h e durante a tarde das 15h às 17h

José Adelino

Atendimento: segunda a sexta às 10h30

Caladinho

Atendimento: segunda a sexta a partir das 10h e tarde a partir das 16h

Ernandes Índio

Atendimento: segunda a sexta das 09h às 11h e durante a tarde das 15h às 17h

Osvaldo Piana

Atendimento: segunda a sexta pela manhã 8h às 12h e durante a tarde das 13h30 às 18h

Maurício Bustani

Atendimento: segunda a sexta das 11h às 12h30 e durante a tarde a partir das 16h30

Agenor de Carvalho

Atendimento: segunda a sexta a partir de 10h e a tarde a partir das 16h

Ronaldo Aragão

Atendimento: segunda a sexta a partir de 10h30 e a tarde a partir das 16h

São Sebastião

Atendimento: segunda a sexta a partir de 10h e a tarde a partir das 16h

Mariana

Atendimento: segunda a sexta a partir das 10h30 e a tarde a partir das 17h

Socialista

Atendimento: segunda a sexta das 14h às 17h

Quais as unidades de referência?

Segundo a Prefeitura de Porto Velho, a Policlínica Ana Adelaide, a Manoel Amorim de Matos e Aponiã são as três unidades de referência no acolhimento de pacientes com Covid-19.

