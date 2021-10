Porto Velho x Manaus será na Arena da Amazônia na capital amazonense

A partida das oitavas de final da Copa Verde entre Porto Velho e Manaus foi confirmada pela CBF para a Arena da Amazônia, em Manaus. O duelo, assim com a primeira fase, também é disputada em jogo único.

Quem vencer o duelo entre as equipes encara o ganhador do duelo entre Remo x Galvez nas quartas de final do torneio. Na melhor campanha de uma equipe de Rondônia na Copa Verde, em 2018, o Rondoniense SC chegou às semifinais da competição.

A equipe de Rondônia venceu o Sinop por 1 a 0, na tarde de quarta-feira (13), no estádio Gigante do Norte, em duelo válido pela primeira fase da competição regional.

G1