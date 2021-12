Posso cobrar aluguel do ex cônjuge que ficou no imóvel após o divorcio?

Sim. É possível essa cobrança de aluguel entre os ex-cônjuges, porém cada caso precisará ser analisado com atenção para identificar como essa cobrança poderá ser feita. Por isso, antes de começar a xingar o ex e exigir um aluguel, procure a orientação de uma advogada né amada. Hahaha Outro ponto importante é a análise do caso entre advogado e cliente, para o profissional saber a partir de que momento esse aluguel seria devido, se: 1. Desde o pedido de divórcio; 2. Após a partilha dos bens; Mas atenção! Esse aluguel só será devido se for expressamente REQUERIDO NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. IMPORTANTE: Em recente julgado o STJ esclareceu que, na hipótese do imóvel em questão estar sendo utilizado como residência dos filhos do casal, essa cobrança não seria possível.