Prazo para participar da mostra fotográfica ‘Ji-Paraná no Coração de Todos!’ segue até 10 de novembro

A mostra fotográfica “Ji-Paraná no Coração de Todos!” está com inscrições abertas até o dia 10 de novembro para fotógrafos profissionais e amadores.

Os profissionais selecionados poderão expor seus trabalhos em um tradicional painel localizado na avenida Transcontinental, marginal da BR-364, durante um ano.

Segundo a prefeitura de Ji-Paraná, a iniciativa faz parte das atividades em homenagem ao 45º aniversário de emancipação política e administrativa do município.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas pela internet (clique aqui para acessar o formulário).

De acordo com a organização da mostra, as imagens devem retratar o município de Ji-Paraná, independentemente da época em que foram produzidas. As fotos devem estar no formato horizontal e ter resolução mínima de 3000 pixels e 200 dpi.

Ainda segundo a organização, as fotografias serão escolhidas por uma comissão neutra, formada por três profissionais com atuação ou formação na área de artes visuais.

No período de um ano, o painel ficará exposto para visitação entre 22 de novembro de 2022 a 21 de novembro de 2023.

