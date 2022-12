Prazo para quitar dívidas com o Estado com descontos de até 95% encerra na próxima semana em RO

x

Moradores que possuem dívidas de tributos estaduais e desejam pagar com descontos têm até a próxima semana para solicitar a renegociação pelo Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Estadual (Refaz), em Rondônia.

O prazo se estende até a próxima sexta-feira (30). Porém, neste dia, o Banco do Brasil e Caixa Econômica não vão ter expediente, por isso para quem for pagar nesses bancos, os atendimentos vão até quinta-feira (29).

A solicitação é realizada pelo site da Sefin. Pelo portal, é possível escolher o imposto e a maneira de pagamento para, assim, gerar o documento e realizar o pagamento.

Veja quais tributos podem ser renegociados no Refaz

Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS)

Imposto sobre propriedade de veículo automotor (IPVA)

Imposto sobre a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCD)

Descontos oferecidos

Dentro desse prazo, os descontos concedidos são em cima dos juros e multas.

No caso do ICMS, quando o pagamento é realizado à vista, o desconto é de 95%. Mas, para facilitar o pagamento, ele pode ser parcelado em 120 vezes, com desconto de 65%.

Já no caso de IPVA e ITCD, o desconto segue sendo de 95% a vista e, nesses impostos, o parcelamento pode ser feito em até 15 vezes, com desconto de 65%.

G1