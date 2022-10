Prazo para se inscrever no estágio do MPF é prorrogado até 21 de outubro em RO

O prazo para se inscrever para o estágio de nível superior do Ministério Público Federal de Rondônia (MPF/RO) foi prorrogado novamente. Agora a data limite é 21 de outubro.

Segundo o MPF, as vagas são para alunos de Administração, Direito, Engenharia Civil e Informática.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do MPF com o preenchimento do cadastro e envio da documentação necessária.

Veja os documentos prescritos no edital:

Documento de identidade com foto (RG, CNH e outros)

CPF;

Declaração de escolaridade e histórico escolar;

Termo de consentimento.

Além disso, também existem documentações específicas para quem almeja participar do sistema de cotas raciais, pessoas com deficiência e minorias étnico-raciais.

A seleção será realizada por meio de provas objetivas e discursivas dependendo do curso do candidato.

Os aprovados receberão uma bolsa estágio de R$ 976, mais auxílio transporte de R$ 11 por dia trabalhado.

G1