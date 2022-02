‘Precisamos tornar Rondônia um estado melhor ainda para se viver’, disse Jean Oliveira

Deputado, vice-presidente da mesa diretora discursou durante a abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa de Rondônia em 2022

O deputado estadual Jean Oliveira (MDB) discursou na tribuna da Assembleia Legislativa de Rondônia, nesta terça-feira (15), durante a instalação da IV sessão Legislativa da 10ª Legislatura.

Na ocasião, ele agradeceu as presenças do governador Marcos Rocha; do desembargador Marcos Alaor, presidente do presidente do Tribunal de Justiça de RO; do conselheiro Paulo Cury Neto, presidente do Tribunal de Contas de Rondônia; e do Dr. Cláudio José de Barros Silveira, sub-procurador de Justiça.

Jean observou que é muito importante a harmonia entre os poderes, ressaltando a independência que deve existir entre essas instâncias de decisão. Ele elogiou a forma como o presidente da ALE-RO, Alex Redano (Republicanos) tem conduzido a Casa. “Nesses últimos 12 meses tivemos uma gestão participativa e assim se faz presente com todos os poderes”, declarou.

O parlamentar ressaltou o trabalho do governador Marcos Rocha (União Brasil) no comando do Estado e lembrou das dificuldades enfrentadas, devido pandemia.

Pandemia

“Nas palavras do governador ficou muito claro o que o estado vem enfrentando ano após ano. Mas em 2020, quando nos encontramos em uma pandemia que assolou o mundo, esse ano após ano se tornou muito mais difícil. Tivemos um 2021 com muitas expectativas de vencermos a pandemia e reestabelecer a economia e colocarmos os desafios de gestão nos eixos. Mas, mais uma vez, essa pandemia se mostrou ainda mais dura do que a do ano anterior”, avaliou.

Para esse ano, o deputado disse que é mais um momento de renovação das esperanças e recuperação para Rondônia. Segundo ele, em 2022 é necessário tornar o estado mais pujante e progressivo, como é de nossa natureza.

“Nós agradecemos a presença de todos os poderes. Ao governador por estar presente fazendo o seu papel constitucional e trazendo a sua mensagem para o ano de 2022, para que nós, deputados, juntos com os poderes, possamos tornar Rondônia um estado melhor ainda para se viver”, finalizou.

Texto: Evanilson Frazão

Foto: Thyago Lorentz