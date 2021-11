Preço da arroba do boi gordo: veja a cotação divulgada pela Emater

Na segunda semana de novembro, o preço médio da arroba do boi gordo foi de R$ 252,82, segundo a cotação semanal divulgada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).

O valor médio da arroba do boi gordo da segunda semana é 0,54% menor que da primeira semana do mês de novembro. Em relação ao mesmo período de 2020, o preço é 1,37% maior.

Maiores e menores preços

Vale do Anari e Guajará-Mirim foram as cidades com os maiores valores na cotação, sendo cobrado R$ 270 por arroba. Já em Machadinho d’Oeste, o valor foi de R$ 200, o menor da cotação.

A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Veja, abaixo, os valores em algumas cidades. Veja os preços nas cidades de Rondônia:

Cotação do boi gordo à vista em RO

Município Preço da @ Alta Floresta do Oeste R$ 260 Alto Alegre do Parecis R$ 262 Ariquemes R$ 246,25 Cabixi R$ 251 Chupinguaia R$ 260 Corumbiara R$ 256 Costa Marques R$ 256 Espigão do Oeste R$ 260 Guajará-Mirim R$ 270 Jaru R$ 241 Ji-Paraná R$ 256 Machadinho d’Oeste R$ 200 Nova Brasilândia R$ 257 Ouro Preto d’Oeste R$ 244 Pimenta Bueno R$ 260 Porto Velho R$ 250 Rolim de Moura R$ 255 Santa Luzia R$ 248,22 Vale do Anari R$ 270

Fonte: Emater-RO