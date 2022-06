Preço da gasolina nos postos de RO chega a R$ 7,80 e o do diesel a R$ 7,59, revela ANP

O preço do litro da gasolina nos postos de Rondônia chegou a R$ 7,80 na semana passada, e para o diesel o maior valor encontrado foi de R$ 7,59, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgados nesta terça-feira (21).

A pesquisa da ANP foi feita entre os dias 12 e 18 de junho e ainda não reflete totalmente o último reajuste anunciado pela Petrobras nas suas refinarias. Na sexta-feira (17), a estatal anunciou uma alta de 5,18% na gasolina e de 14,26% no diesel.

A cidade com a gasolina mais cara, em relação aos municípios pesquisados, foi encontrada em Ji-Paraná na última semana: por lá o preço do litro varia de R$ 7,44 a R$ 7,80. Já em Vilhena, no Cone Sul do estado, a gasolina está sendo vendida de R$ 7,48 a R$ 7,54.

A cidade com a gasolina mais barata é Porto Velho. O preço mínimo do litro custa R$ 6,48 e, o máximo, 7,39.

Preço mínimo e máximo da gasolina em cidades de RO

Cidade Mínimo Máximo Ariquemes R$ 7,29 R$ 7,29 Ji-Paraná R$ 7,44 R$ 7,80 Pimenta Bueno R$ 7,74 R$ 7,75 Porto Velho R$ 6,84 R$ 7,39 Vilhena R$ 7,48 R$ 7,54 Fonte: ANP

Fonte: G1