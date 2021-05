Preço médio da gasolina se mantém a R$ 5,59, mas diesel fica 2,23% mais caro em Porto Velho

O preço médio da gasolina se manteve a R$ 5,59 nos postos de Porto Velho ao longo da última semana, segundo aponta a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Em pesquisa realizada em 28 postos da capital, entre 16 e 22 de maio, a gasolina mais barata encontrada pelos pesquisadores foi de R$ 5,53, enquanto a mais cara chega a R$ 5,73.

Com base no cálculo do preço médio baseado na média aritmética, a ANP indicou que a média do preço da gasolina em Porto Velho está em R$ 5,59. No início de maio, o valor médio era de R$ 5,58.

Em contrapartida, o preço do litro do diesel teve uma elevação significativa ao longo entre 8 de maio este sábado (22): subiu de R$ 4,47 para R$ 4,57, uma alta de 2,23%.

á o valor médio do etanol fechou a semana custando R$ 4,55, uma alta de 0,66% em relação ao que o consumidor pagava em 8 de maio.

Os preços são uma média calculada pela ANP a partir de dados coletados em diversos postos pelo país. Por isso, os números podem variar de acordo com a região.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1