Preço médio da gasolina sobe para R$ 6,32 em Porto Velho após reajuste de 2,26% em outubro, diz ANP

O preço médio da gasolina subiu de R$ 6,18 para R$ 6,32 em Porto Velho na segunda semana de outubro, de acordo com a nova pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A nova pesquisa feita em 28 postos da capital também indica que a gasolina mais barata encontrada na capital custa R$ 6,05, enquanto o litro mais caro custa R$ 6,39.

Ainda segundo dados da ANP, a gasolina ficou 7% mais cara desde a segunda quinzena de julho, quando o litro custava R$ 5,87 (em média).

No acumulado do ano, desde 2 de janeiro de 2021, o consumidor está pagando 32% mais caro pelo litro da gasolina (veja no gráfico abaixo).

Preços dos combustíveis em Porto Velho

Diesel

O preço do diesel seguiu estável nestas duas primeiras semanas de outubro, sendo comercializado por R$ 5,14, em média.

Em três meses, o combustível ficou 7% mais caro nos postos da capital. Isso porque em 17 de julho os dados da ANP mostram que o diesel era vendido a R$ 4,78.

Composição preço dos combustíveis

A composição do preço da gasolina e diesel é formada pelo preço exercido pela Petrobras nas refinarias, mais tributos federais (PIS/Pasep, Cofins e Cide) e estadual (ICMS), além do custo de distribuição e revenda.

Como a Petrobras é dominante no mercado, a influência do preço da gasolina começa com a empresa, mas também há a venda de empresas privadas.

Composição dos preços da gasolina e do diesel — Foto: Arte/g1

O repasse dos reajustes nas refinarias aos consumidores finais nos postos não é garantido, e depende de uma série de questões, como margem da distribuição e revenda, impostos e adição obrigatória de etanol anidro e biodiesel.

G1