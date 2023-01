Prefeitura de Alta Floresta do Oeste, abre processo seletivo com mais de 70 vagas

x

Um processo seletivo com mais de 70 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior foi aberto pela prefeitura de Alta Floresta do Oeste (RO) nesta terça-feira (24). Os salários chegam a R$ 3,8 mil.

As inscrições podem ser realizadas até a próxima sexta-feira (27) por meio do envio da ficha de inscrição e da documentação exigida em edital para o e-mail: seletivoaltafloresta@gmail.com.

Estão disponíveis vagas para:

Professor Pedagogo – 19;

Professor – Letras – 3;

Professor – História – 2;

Professor – Matemática – 1;

Professor – Educação Física – 1;

Professor – Licenciatura/Técnico em Agropecuária – 3;

Psicopedagogo – 1;

Mediador – 10;

Cuidador – 8;

Auxiliar de Sala – 6;

Motorista de Viatura Pesada – 15;

Mecânico de Máquina Pesada – 1 e

Pedreiro – 1.

A seleção será realizada através de avaliação de títulos, que vai levar em consideração escolaridade, cursos, experiência na área e certificados de pós-graduação, este último apenas para os cargos de nível superior.

De acordo com o cronograma do edital, o resultado final deve ser homologado no dia 7 de fevereiro. O início das contratações temporárias está previsto para o dia seguinte.

G1