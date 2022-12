Prefeitura de Ouro Preto do Oeste, abre processo seletivo com 65 vagas

A prefeitura de Ouro Preto do Oeste (RO) abriu um processo seletivo para a contratação de 65 profissionais em cargos de nível fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 4,2 mil.

As inscrições abrem no dia 4 de janeiro de 2023 e podem ser realizadas até o dia 11 do mesmo mês na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte (Semece) das 7h30 às 13h.

As vagas são para:

Merendeira – 3 vagas;

Motorista de Transporte Escolar – 3;

Monitor de Informática – 1;

Assistente Social (Educacional) – 2;

Fisioterapeuta (Educacional) – 1;

Fonoaudiólogo (Educacional) – 1;

Orientador Educacional (Distrito de Rondominas) – 1;

Orientador Educacional (Zona Rural) – 2;

Orientador Educacional – 3;

Prof. Ed. Física Nível II (Distrito de Rondominas) – 1;

Professor Nível II (Séries Iniciais) – 20;

Professor Nível II (Séries Iniciais) – 14;

Professor Nível II Séries Iniciais (Distrito de Rondominas) – 1;

Professor Nível II Séries Iniciais (Distrito de Rondominas) – 3;

Psicólogo (Educacional) – 2;

Supervisor (Educacional) Zona Rural – 1;

Supervisor (Educacional) – 5;

Terapeuta Ocupacional (Educacional) – 1.

Confira o edital na íntegra.

A seleção será realizada por meio de análise de títulos, de acordo com critérios estabelecidos no edital, e entrevista que será realizada a partir do dia 19 de janeiro.

O processo seletivo é temporário e tem validade por 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A secretaria fica localizada na Rua Café Filho, 270, Bairro União.

G1