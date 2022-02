Prefeitura de Porto Velho abre quatro pontos de atendimento para emissão do IPTU

A prefeitura de Porto Velho anunciou quatro novos pontos de atendimento para solicitação de serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz).

Entre os serviços, os moradores podem emitir, de segunda a sexta-feira, a 2ª via do carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD).

Veja pontos:

Centro de Artes e Esportes Unificados (Praça CEU)

Endereço: rua Antônio Fraga Moreira, 1706-1770, bairro JK

Horário: das 8h às 14h

Biblioteca Viveiro das Letras

Endereço: avenida Jatuarana, nº 5068, bairro Cohab

Horário: das 8h às 14h

Tudo Aqui do Porto Velho Shopping

Endereço: avenida Prefeito Chiquilito Erse, antiga Rio Madeira, nº 3288, bairro Flodoaldo Pontes Pinto

Horário: das 10h às 20h

Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz)

Endereço: avenida Sete de Setembro, nº 744, próximo a rua Júlio de castilho

Horário: das 8h às 14h

