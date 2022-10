Prefeitura divulga edital para a Chamada Escolar na rede municipal de Porto Velho

x

A Chamada Escolar para a rede pública municipal de ensino em Porto Velho teve o edital divulgado pela prefeitura. O período de cadastramento inicia em novembro e as inscrições para o ano letivo de 2023 vão até o dia 4 de dezembro.

Segundo a prefeitura, os cadastros podem ser feitos de forma online ou presencial. Serão disponibilizados mais de 80 polos de atendimentos presenciais para aqueles que não têm acesso à internet.

O responsável pelo aluno poderá selecionar as opções de escolas observando a localização de sua residência. É importante ressaltar que a Chamada Escolar não garante a matrícula, mas é pré-requisito para garantir a vaga.

Após a divulgação dos resultados no dia 13 de dezembro, deve ser realizada a matrícula na escola destinada.

A chamada é destinada exclusivamente a estudantes que não estão matriculados na rede pública municipal de ensino, residentes na zona urbana, e aos estudantes que estão fora de sala de aula.

As vagas disponíveis são para alunos da educação infantil no ensino fundamental e estudantes da creche II, creche III, pré I, pré II, e do 1º ano ao 5º ano do ensino fundamental.

Para o cadastro é necessário ter em mãos os seguintes documentos:

Certidão de Nascimento da criança/adolescente;

Número do CPF da criança/adolescente;

Cartão do SUS;

RG e CPF do responsável legal;

Comprovante de endereço;

Cartão do Programa Auxílio Brasil, se for beneficiário;

Número de telefone para contato;

Endereço de e-mail;

Ser estudante com vida escolar, Histórico Escolar ou Declaração de Escolaridade.

G1