Prefeitura, Governo e escolas particulares confirmam volta às aulas

Capital tem decreto que proíbe acesso de quem não tem comprovante de vacina; Governo ainda não divulgou cuidados

Na última sexta-feira (28), o governador Marcos Rocha (União Brasil) confirmou que as aulas presenciais para as escolas da rede estadual estão confirmadas para o próximo dia 09 de fevereiro, uma quarta-feira.

O Rondoniaovivo entrou em contato com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particular de Rondônia (Sinpero) que confirmou que a volta às aulas de escolas e faculdades particulares já está acontecendo.

“Teve uma escola adventista que retornou as atividades no último dia 17 de janeiro. Outras voltam hoje [segunda, 31/01] e tem outras que voltam na próxima segunda, dia 07. Cada estabelecimento faz seu calendário e se organiza da melhor forma”, explicou Augusto Pellucio, presidente do Sinpero.

Sobre a possibilidade de ensino híbrido (com aulas presenciais e online) e a obrigatoriedade da vacinação, Pellucio disse que não há nenhuma determinação nesse sentido.

“Não há nenhuma resolução dos conselhos municipal e estadual sobre aulas online. Até o momento, estão mantidas as aulas presenciais. Sobre a vacinação, a federação nacional da nossa categoria se posicionou pela não obrigatoriedade do passaporte da vacina para as crianças. A educação é um direito básico previsto na nossa Constituição”, disse ele.

Capital

Um dia antes, na quinta-feira (27), a Secretaria Municipal de Educação (Semed) divulgou que não vai exigir passaporte de vacinação para crianças matriculadas neste ano na rede municipal.

A Prefeitura de Porto Velho manteve a volta às aulas também para 09 de fevereiro. A retomada das atividades presenciais será para alunos da educação infantil, do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que estudam nas escolas da zona urbana e rural.

Ainda de acordo com a Semed, diferente das crianças (que não será exigida a vacinação), os pais de estudantes serão obrigados a apresentar passaporte da imunização contra a Covid.

A Semed apontou ainda que as aulas da rede municipal devem acontecer de forma presencial em todas as unidades e apenas alunos com comprovação documental vão permanecer no ensino remoto.

Ritmo lento

A vacinação para crianças segue com pouca demanda, apesar do início das aulas presenciais estar próximo.

A recomendação dos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) é para que os pais levem os filhos para os pontos de atendimento, que estão com estrutura especial para este público.

A prefeitura informou que a capital tem, em média, 50 mil crianças de 05 a 11 que podem ser vacinadas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Só na faixa dos 11 anos são mais de 8 mil crianças.

Até o momento, apenas quase 2 mil doses da vacina Pfizer pediátrica foram aplicadas em Porto Velho.

Atualmente a vacina está sendo aplicada em crianças a partir de 8 anos. O imunizante está disponível das 8h às 17h em unidades de saúde e no Porto Velho Shopping, das 14h às 19h.

Fonte: Rondoniaovivo