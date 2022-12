Prêmio estimado da Mega da Virada 2022 sobe para R$ 500 milhões, anuncia a Caixa

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira (27) que o prêmio estimado da Mega da Virada 2022 subiu para R$ 500 milhões para quem acertar as seis dezenas – R$ 50 milhões acima do valor previsto anteriormente, de R$ 450 milhões.

A cifra para este ano é 32% superior ao prêmio de 2021, de R$ 378,1 milhões – até então o maior prêmio de loterias no Brasil, segundo o banco. As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h deste sábado (31).

Rendimento

Se apenas um ganhador acertar as seis dezenas e aplicar o prêmio na poupança, o rendimento mensal será de R$ 3,4 milhões, de acordo com a Caixa.

Apostas

A Mega da Virada já premiou 111 apostas desde sua primeira edição, em 2009. No sorteio deste ano, é possível apostar em uma quantidade maior de números – o que amplia as possibilidades de acerto. A quantidade de números que podem ser escolhidos para uma mesma aposta passou de até 16 para até 20.

Os valores vão de R$ 4,50, para um jogo simples, de seis dezenas, a R$ 174.420,00 para quem quiser marcar 20 dezenas em um único jogo. Custo mais alto, maior probabilidade de ganhar: segundo a Caixa, quem arriscar aposta com 20 dezenas tem probabilidade de um acerto em 1.292. Para quem fizer a aposta simples, de seis dezenas, a probabilidade é de um em 50.063.860.

G1