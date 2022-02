Presidente Alex Redano anuncia emendas para o Conselho Tutelar de Ariquemes

Deputado vai destinar R$ 210 mil para aquisição de veículo e melhorias no prédio do órgão

Durante reunião com os conselheiros tutelares do município de Ariquemes, na manhã desta segunda-feira (21), o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), anunciou a destinação de duas emendas, somando R$ 210 mil, para a apoiar as ações do órgão que desempenha um papel fundamental na defesa e proteção dos direitos das crianças e adolescentes.

“Todos sabemos do grande trabalho que é feito pelo Conselho Tutelar, e nada mais justo do que apoiarmos as ações, para que possam fazer ainda mais para zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, previstos em lei”, disse Redano.



O deputado afirmou que irá destinar duas emendas, sendo uma no valor de R$ 150 mil para a compra de um veículo para o Conselho Tutelar, e mais R$ 60 mil para obras de reformas e melhorias no prédio aonde funciona o órgão.

Assessoria