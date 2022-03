Presidente Alex Redano anuncia investimentos que somam R$ 1,6 milhão para Nova Mamoré

Recurso vai garantir melhorias em estradas vicinais, compra de van e apoio a eventos do município

O município de Nova Mamoré vai receber neste ano um investimento de R$ 1,640 milhão, fruto do trabalho do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos). A confirmação da destinação do recurso ocorreu nesta quinta-feira (24), durante encontro com o prefeito, Marcélio Brasileiro (DEM), o vice-prefeito Serginho (Podemos) e o vereador Marquinhos da 28 (Podemos).

“Nova Mamoré é um dos municípios que mais recebeu recursos no ano passado, e neste ano não será diferente. É a nossa contribuição para apoiar as ações municipais, levando benefícios para a população que tanto necessia”, disse Redano.

Desse valor total de R$ 1,64 milhão, ficou definido que será investido R$ 1 milhão para a recuperação das estradas vicinais, contemplando a região dos distritos de Jacinopólis e de Nova Dimensão. Mais R$ 200 mil serão aplicados na compra de uma van, para o transporte de pacientes.

Outros R$ 150 mil foram destinados para apoiar a Festa do Leite, uma vez que o município vem se destacando como grande produtor de leite e o evento promove ações para estimular o setor leiteiro.

Serão ainda mais R$ 150 mil destinados para o rodeio em Nova Dimensão, R$ 100 mil para apoiar a etapa do Motocross no município e mais R$ 40 mil para o rodeio de Jacinopólis.

Foto e Texto: Assessoria