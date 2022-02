Presidente Alex Redano anuncia R$ 450 mil para Cabixi

Durante encontro com a vereadora Juciele de Carli, deputado confirmou o investimento no município

O apoio aos municípios, a busca por recursos e ações que possam levar benefícios à população é uma prioridade no mandato do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), que tem se empenhado para atuar em parceria com as lideranças de cada região do Estado.

Nesta semana, durante encontro com a vereadora de Cabixi, Jucieli de Carli (DEM), o deputado anunciou a destinação de R$ 450 mil em investimentos para o município, que está localizado no Cone Sul do Estado.

“Será um recurso dividido em diferentes benefícios, contemplando diferentes setores, indicados pela vereadora e que iremos dar a celeridade na tramitação do processo de liberação, para que o investimento chegue ao seu destino e possa beneficiar a população de Cabixi”, disse Redano.

Hospital

No ano passado, Redano destinou uma emenda parlamentar, no valor de R$ 200 mil, para a aquisição de equipamentos para a lavanderia do hospital municipal de Cabixi, no Cone Sul, atendendo ao pedido da vereadora Jucieli de Carli.

Texto: Eranildo Costa Luna

Goto: Diego Queiroz