Presidente Alex Redano assegura emenda de R$ 600 mil para Cacoal

Serão R$ 300 mil para a compra de tubos corrugados e mais R$ 300 mil para a aquisição de materiais pedagógicos

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), assegurou a destinação de emenda no valor de R$ 600 mil para apoiar ações no município de Cacoal. A garantia foi dada durante reunião com o presidente da Câmara Municipal de Cacoal, João Paulo Pichek (Republicanos).

Serão 300 mil para melhoria nas estradas vicinais, com a troca de pontes de madeira por tubos corrugados; e mais R$ 300 mil com a aquisição de materiais pedagógicos, do projeto “Ondas da Leitura”.

“Com os tubos corrugados, o custo para a substituição das pontes e pontilhões de madeira é menor e fica seguro e com uma vida útil considerável, sendo uma opção vantajosa”, explicou Alex Redano.

O vereador agradeceu pelo apoio a Cacoal e convidou o deputado a participar de uma sessão na Câmara de Cacoal, assim que possível. “Agradeço ao empenho e à parceria do presidente Alex Redano, que disponibilizou esse volume de recursos para o nosso município e tenho certeza de que será bem aplicado, se revertendo em melhorias para a nossa população”, completou o vereador.

Ondas da Leitura

O kit de material pedagógico do projeto “Nas Ondas da Leitura” é completo. O projeto é composto de um kit do aluno com uma mochila, livros literários com temas e gêneros textuais diversificados e ainda, um livro de leitura e escrita, um livro diário/agenda. Já o kit do professor contém, além dos mesmos livros dos alunos, um manual de sugestões e orientações, livros de formações e diário do educador.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Texto: Eranildo Costa Luna-ALE/RO Foto: Diego Queiroz-ALE/RO