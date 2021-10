Presidente Alex Redano concede entrevistas em Pimenta Bueno

Ele reafirmou apoio ao município, em parceria com o deputado Jean Mendonça e o prefeito Arismar

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), concedeu entrevista aos programas Fala Pimenta Bueno, na Rede TV Rondônia; e o Cidade Agora, na SIC TV Record, na manhã desta sexta-feira (29). Acompanhado do deputado estadual Jean Mendonça (Podemos) e do prefeito Arismar Araújo (Patriota), ele falou sobre as ações que desenvolve em parceria com a prefeitura e da parceria com o recém empossado parlamentar.

“Pimenta ganha um representante, que tem experiência e vai poder contribuir muito com o município e com Rondônia. O deputado Jean Mendonça me convidou e estou aqui para tratar de questões de interesse de Pimenta, reforçando meu compromisso em seguir sendo parceiro”, disse Redano.

O presidente disse que trabalha para a liberação junto ao Governo de R$ 2,5 milhões para a construção de galerias em Pimenta. “Também asseguramos R$ 300 mil para a compra de tubos corrugados, para a troca de pontes de madeira, além de R$ 100 mil para a compra de notebooks para a rede municipal de educação”, completou Redano.

Jean Mendonça disse que “não tem como não ficar feliz. Pimenta ficou sem um representante, mas agora temos 15 meses para trabalhar. Vou somar, trabalhar com o Governo, em parceria com o prefeito, para que possamos trazer mais benefícios para o município. Vamos agregar, juntar os esforços e fazer ainda mais”.

Alex Redano destacou a harmonia entre os poderes e instituições. “Acho isso importante, pois se ficarmos com picuinhas, com desavenças, a coisa não anda. Ainda mais em tempos de crise. Por isso, sempre tenho o diálogo como prioridade e a harmonia como uma meta de nossa gestão”.

O prefeito Arismar disse que “trabalhamos com objetivos e com empenho. O presidente Alex Redano tem nos ajudado e isso será reforçado, agora com o trabalho do deputado Jean Mendonça”.

Texto: Eranildo Costa Luna-ALE/RO

Foto: Assessoria