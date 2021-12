Presidente Alex Redano convoca entrevista coletiva para tratar sobre garimpo em Rondônia

Entrevista às 9h30 antecederá audiência pública que vai tratar sobre o assunto na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, 08.

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Alex Redano (Republicanos) convida todos os veículos de imprensa para uma entrevista coletiva a ser realizada no Salão Nobre desta casa, nesta quarta-feira, 08/12. O início será às 9h30 e estarão sendo tratados assuntos referentes à situação dos garimpeiros e a atividade de garimpo no Estado de Rondônia. A coletiva antecede audiência sobre o mesmo assunto que acontece na Assembleia, à partir das 10h do mesmo dia.

A Assembleia Legislativa vai debater em audiência pública, sobre os garimpeiros e a atividade de garimpo em Rondônia. A audiência, proposta pelo presidente da Casa, Alex Redano (Republicanos), vai reunir representantes do setor mineral, autoridades e a comunidade para uma ampla discussão sobre o tema, que é importante para a economia do Estado, mas segue enfrentando dificuldades para se sustentar.

“É o momento de debatermos sobre o trabalho do garimpeiro e sobre a atividade de garimpo, que são marginalizados, penalizados e sofrem uma série de perseguições. Há uma falta de clareza nas leis que regem a atividade mineral no país e isso gera uma série de problemas. Somos um país de solo rico, mas que há muita dificuldade em exercer de forma livre e legal as atividades de lavra”, disse Redano.

Segundo o presidente, “a Assembleia Legislativa, com essa audiência pública, quer abrir espaço para o debate, para que seja construída uma nova perspectiva, um novo olhar sobre a atividade mineral e quem trabalha no setor”.

Pauta: Entrevista Coletiva

Local: Salão Nobre Assembleia Legislativa

Dia: 08/12/2021

Horário: 9h30

Entrevistados: Presidente Alex Redano e demais deputados

Logo após a coletiva terá início a Audiência Pública que tratará sobre o assunto.

Assessoria