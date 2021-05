Presidente Alex Redano destina R$ 100 mil para melhoria genética de gado leiteiro em Ariquemes

Emenda atende ao pedido da vereadora Rosa da Saúde e vai atender associações de produtores rurais do município

Apesar de Rondônia viver uma crise no setor leiteiro, o investimento na melhoria genética do rebanho é uma das saídas para garantir melhoria na produtividade e na qualidade do leite produzido. E pensando nessa melhoria, o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), está destinando uma emenda de R$ 100 mil para atender aos produtores de leite, com a inseminação de gado leiteiro.

A emenda atende ao pedido formulado pela vereadora de Ariquemes, Rosa da Saúde (Solidariedade), que se reuniu nesta semana com o deputado, recebendo a garantia da destinação do recurso.

“É importante garantir a melhoria do gado de leite, beneficiando o pequeno produtor, para que possa melhorar a qualidade do rebanho e com isso obter mais produtividade e qualidade no leite. Parabenizo a vereadora Rosa pelo pedido e estamos sempre à disposição para contribuir com Ariquemes”, disse Redano.

A vereadora disse que a melhoria genética de matrizes leiteiras é uma necessidade para os pequenos produtores, e que esse material genético será entregue às associações rurais do município.

“Muito obrigado pela parceria de sempre, por sempre ser atuante e ter um olhar diferenciado por nosso município, apoiando o produtor rural e sendo parceiro e outras áreas também. Ariquemes ganha muito com o senhor na presidência da Assembleia”, disse a vereadora Rosa.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Texto: Eranildo Costa Luna-ALE/RO Foto: Diego Queiroz-ALE/RO