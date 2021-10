Presidente Alex Redano e deputados recebem presidente da Unale, Ivana Bastos

Parlamentares rondonienses receberam troféus alusivos aos 25 anos de atuação da Unale

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), recebeu na tarde desta quarta-feira (20), a presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), deputada Ivana Bastos (BA), acompanhada dos deputados José Luiz Tchê (AC), Lidio Lopes (MS) e Diogo Moraes (PE).

Ivana Bastos percorre o país fazendo a entrega de um troféu comemorativo aos 25 anos de atuação da Unale e foi a vez de os deputados da Assembleia Legislativa de Rondônia serem contemplados, em reconhecimento a sua contribuição para o fortalecimento dos legislativos.

“É uma honra receber aqui essa comitiva de deputados que integram a Unale, sendo sempre importante essa troca de experiências e de informações. O Parlamento é um espaço de muito diálogo, de muita aproximação com a sociedade e por isso está sempre se transformando, para atender aos anseios da população e poder desempenhar suas funções de forma célere e transparente”, destacou Redano.

Os deputados Dr. Neidson (PMN), Ribamar Araújo (PL), Geraldo da Rondônia (PSC), Jair Montes (Avante), Alan Queiroz (PSDB), Marcelo Cruz (PTB), Chiquinho da Emater (PSB) e Cirone Deiró participaram do encontro, no gabinete da presidência e receberam seus troféus. O ex-deputado Aélcio da TV também recebeu.

“É o momento de os deputados de Rondônia serem contemplados com essa premiação da Unale, um troféu em reconhecimento pelo trabalho do Legislativo, que ao longo desses 25 anos tem contribuído com as ações da Unale e participado ativamente das discussões”, afirmou a deputada Ivana.

Conferência

A presidente da Unale aproveitou para convidar Redano e aos demais deputados, para participarem, em Campo Grande (MS), no período de 24 a 26 de novembro, da 24ª Conferência Nacional da Unale, que será realizada de forma on line e presencial (híbrida), que terá como tema central “Unale 25+ Redesenhando os caminhos do Parlamento”, com o foco nos desafios no cenário de pós-pandemia.

Texto: Eranildo Costa Luna-ALE/RO

Foto: Diego Queiroz-ALE/RO