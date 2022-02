Presidente Alex Redano é recebido pela diretoria da ACIA em Ariquemes

Deputado se reuniu com presidente da entidade, junto com empresários e ex-presidentes

O presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Alex Redano (Republicanos), foi recebido na Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (ACIA), pelo presidente da Associação Fernando Villas Boas e pela diretoria da entidade. Na pauta, a reivindicação para que o parlamentar interceda junto ao governo do Estado para a conclusão das obras de asfaltamento da rodovia RO-257, que liga Ariquemes ao município de Machadinho do Oeste, e a homologação do Aeroporto em Ariquemes.



Na oportunidade, o presidente Alex Redano se comprometeu em levar a mensagem ao governador Coronel Marcos Rocha e ao diretor geral do DER, Elias Rezende, para que essas demandas estruturais sejam atendidas pelo Estado, dando condições de escoamento aos produtores de Machadinho D’Oeste que estão precisando passar pelo município de Theobroma para chegarem à BR-364.



Sobre o aeroporto, Alex Redano firmou o compromisso de cobrar do estado e da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), uma resposta rápida. “Estamos perdendo de ter grandes investidores no Vale do Jamari por conta de não termos um aeroporto que atenda às necessidades, mas trabalharemos isso junto ao governo do Estado e a bancada federal de Rondônia, para que ariquemes tenha o tão sonhado Aeroporto”,frisou o presidente.



Na reunião, estavam presentes os empresários, ex-presidentes da ACIA, ex-prefeito de Ariquemes Marcio Londe Raposo e o ex-deputado Donizete José, além de membros que compõe a diretoria da Associação. Para o presidente Alex Redano, “a reunião foi produtiva, pois é ouvindo as demandas que é possível buscar a ajuda que o Estado deve chegar”, finalizou.

Texto e foto: Mateus Andrade