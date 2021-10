Presidente Alex Redano entrega medalhas do mérito legislativo a autoridades bolivianas

Comendas foram de iniciativa do deputado José Lebrão e aprovadas pelos deputados estaduais

No encerramento da audiência pública que discutiu, nesta segunda-feira (25), a implantação do alfandegamento e a instalação de balsa para a travessia do rio Guaporé, em Costa Marques, na fronteira com Puerto Ustarez, no Departamento do Beni, na Bolívia, o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), fez a entrega de Medalhas do Mérito Legislativo a autoridades bolivianas.

As comendas haviam sido aprovadas pelos deputados estaduais, atendendo aos Projetos de Decreto Legislativos (PDL), de iniciativa do deputado José Lebrão (MDB), que sentiu-se mal durante a audiência pública e precisou se retirar do plenário.

“Registro o incansável trabalho do deputado Lebrão nessa discussão de uma maior aproximação entre o Brasil e a Bolívia. Essas homenagens são de iniciativa dele, aprovadas nesta Casa e faço a entrega em nome do Parlamento”, registrou Redano, no ato de entrega.

O senador do Departamento do Pando, Walter Justiniano, recebeu a Medalha do Mérito Legislativo. Ele é coordenador da Delegação do Estado Plurinacional da Bolívia e participa ativamente das discussões acerca da maior aproximação comercial entre os dois países.

Também foi agraciada com a Medalha do Mérito Legislativo a deputada e presidente da Assembleia Departamental do Beni, Cecília Justiniano, em reconhecimento ao seu empenho por tornar Rondônia e Beni mais próximos e prósperos.

Os senadores bolivianos Corina Ferreira, Luiz Flores, Walter Justiniano e Maria Nacife, além das deputadas Cecília Justiniano e Katiúcia Rojas, Fernando Arias, representando o Governo do Beni, a prefeita de San Ramóm, Estela Rodrigues, e o reitor da Universidade Autônoma do Beni, José Luiz Rivero, receberam lembranças temáticas de Rondônia.



Texto: Eranildo Costa Luna-ALE/RO

Fotos: Diego Queiroz-ALE/RO