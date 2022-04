Presidente Alex Redano indica recursos para apoiar a realização da Expoari, que garantem dois dias de acesso livre

Evento ocorre no final de julho e terá dois dias gratuitos para a população

Após dois anos suspensa devido à pandemia do coronavírus, a Exposição Agropecuária de Ariquemes (Expoari), voltará a ser realizada neste ano, entre os dias 23 a 31 de julho, em sua 37ª edição.

E na volta, a população vai contar com dois dias totalmente gratuitos, com acesso livre a show e sorteios. Para garantir essa importante ação, o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), fez a indicação junto ao Governo, para a liberação de recursos, através de convênio com a prefeitura de Ariquemes, para atender a essa finalidade.

E o fomento ao agronegócio, com acesso ao crédito e facilitação à comercialização de máquinas e implementos, os shows e sorteios, a festa também tem uma atuação voltada ao produtor rural, oferecendo cursos, seminários, palestras e outras atividades, dentro da Agroari, Feira de Negócios criada especialmente com esse objetivo.

Nesta quarta-feira (30) ficou acertada a liberação do investimento, durante encontro de Alex Redano com o presidente da Associação dos Pecuaristas de Ariquemes (APA), Antonio Duran, o secretário chefe da Casa Civil do Governo, Junior Gonçalves, o secretário de Estado da Agricultura, Evandro Padovani e o secretário de Agricultura de Ariquemes, Antonio Marcos. O deputado Adelino Follador também participou do encontro.

“É uma das maiores festas agropecuárias da região Norte e está retomando com força total. Estamos intermediando esse recurso que vai assegurar dois dias gratuitos na Expoari, com muitas atividades voltadas ao produtor rural, fomentando a nossa atividade mais importante, que é a agropecuária”, destacou Redano.

O presidente da APA agradeceu ao deputado, à prefeita de Ariquemes, Carla Redano, ao Governo e os demais parceiros, pelo apoio à realização da feira agropecuária.

Texto: Eranildo Costa LunaQALE-RO

Foto: Diego Queiroz/ALE-RO