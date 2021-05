Presidente Alex Redano prestigia lançamento de obras e ações do Governo em Costa Marques

Cidade vai receber vai receber mais de cinco quilômetros de asfalto, entre outros benefícios

A cidade de Costa Marques, às margens do rio Guaporé, foi a primeira da região da BR-429 a receber o investimento para obras de asfaltamento e recapeamento urbano, através do programa Tchau Poeira, do Governo do Estado. O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), acompanhou a assinatura do termo de cooperação com o município, que foi assinado nesta quinta-feira (27), pelo governador Marcos Rocha e o prefeito Mirandão (Republicanos).

“É um investimento em torno de R$ 4 milhões, muito importante para Costa Marques, que deverá garantir mais de cinco quilômetros de asfalto novo. Todos sabemos que mais asfalto é mais saúde, mais qualidade de vida e a valorização dos imóveis. É um momento histórico, pois com o equilíbrio financeiro Rondônia pode realizar esse tipo de ação”, ressaltou Redano.

Os deputados estaduais José Lebrão (MDB), Laerte Gomes (PSDB) e Ismael Crispin (PSB) também participaram das solenidades, além da primeira-dama e secretária de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Luana Rocha, o secretário de Estado da Saúde (Sesau), Fernando Máximo.

Outro programa do Executivo que irá beneficiar Costa Marques é o Governo na Cidade, que vai garantir a iluminação em LED na entrada da cidade, que vai receber ainda um portal. Nesse projeto, serão mais de R$ 800 mil investidos.

Em todo o Estado, a previsão do Governo é investir cerca de R$ 300 milhões, para a melhoria da infraestrutura urbana dos 52 municípios, que enfrentam dificuldades em assegurar esses benefícios com seu orçamento próprio.

Social

O Governo também levou projetos sociais os projetos Criança Feliz + e o Mamãe Cheguei para Costa Marques, através da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).

O Criança Feliz + assegura apoio financeiro às famílias de baixa renda, que recebem um acompanhamento por equipes profissionais. O Mamãe Cheguei é voltado às gestantes com até 22 semanas de gestação.



Texto: Eranildo Costa Luna-ALE/RO

Foto: Assessoria