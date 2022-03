Presidente Alex Redano prestigia o 2º Fórum de Prefeitos e Vereadores

Evento, promovido pelo Governo, reuniu representantes municipais, com a finalidade de alinhar ações

A convite do governador Marcos Rocha, o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), participou na manhã desta sexta-feira (25), do 2º Fórum de Prefeitos e Vereadores do Estado de Rondônia, evento promovido pelo Governo, em Porto Velho, com a finalidade de alinhar ações em parceria com os municípios.

“O governador Marcos Rocha tem um perfil municipalista, de proximidade com os municípios e suas lideranças, o que se traduz em ações como o Tchau Poeira, o Governo na Cidade, o Governo no Campo, o Fitha e outras atividades, realizadas pela administração estadual em parceria com as prefeituras”, destacou Redano.

As atividades do 2º Fórum de Prefeitos e Vereadores, realizadas ao longo do dia, incluem a discussão de projetos que estão em execução pelo Governo, com ênfase nos caminhos mais ágeis no andamento dos processos, desde a liberação dos recursos até a sua execução.

A programação do evento inclui ainda palestras, abordando temas que contribuam com o desenvolvimento de Rondônia, com o compartilhamento das informações entre os gestores municipais.

