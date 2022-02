Presidente Alex Redano prestigia posse de Márcio Nogueira na presidência da OAB/RO

Solenidade festiva ocorreu no Teatro Estadual Palácio das Artes Rondônia

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), prestigiou na noite desta segunda-feira (14), a solenidade de posse do advogado Márcio Nogueira, como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rondônia (OAB/RO), junto com a diretoria da Ordem, membros da CAARO e conselheiros.



O evento ocorreu no Teatro Estadual Palácio das Artes Rondônia, em Porto Velho. Em um rápido discurso, Alex Redano disse que espera uma maior aproximação ainda com a Ordem. “Temos projetos e iniciativas que podem ser construídas em parceria com a OAB, e a Assembleia Legislativa está de portas abertas para, juntos, fazermos a diferença”.

Redano enfatizou ainda o diálogo com o Legislativo, com os demais poderes e instituições, na gestão do presidente Elton Assis na OAB/RO.



Segundo o deputado, “a disputa pela presidência da Ordem é uma campanha dura, intensa e acompanhei a luta do Márcio e de sua diretoria, foram merecedores. Desejo sucesso a todos e uma gestão com resultados positivos para a classe dos advogados e para a sociedade”.



Márcio Nogueira já havia sido empossado presidente da Ordem no final do ano passado, a solenidade desta segunda-feira foi festiva, com a presença de autoridades e representantes de Poderes e de instituições.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Diego Queiroz