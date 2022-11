Presidente Alex Redano se posiciona a favor da continuidade da militarização de escolas

x

Deputado diz que os bons números da educação nas escolas militarizadas justificam a expansão do projeto.

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), se posicionou favorável à expansão do projeto de militarização das escolas em Rondônia. Hoje, são 13 escolas militarizadas no Estado, sob a coordenação da Secretaria Estadual de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), com o recurso e os professores sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

“Os números são muito favoráveis: com a militarização, a evasão escolar diminui, o desempenho dos alunos melhora e a violência que muitas vezes rodeia as escolas, é controlada. Quero registrar que esse processo de militarização tem sido sucesso e que conta com o meu apoio”, disse Redano.

A declaração do presidente ocorre em meio a boatos de que o projeto de militarização das escolas estaduais poderia ser suspenso, com a continuidade apenas do colégios voltados aos filhos de militares. “Não concordo com essa iniciativa e minha posição enquanto deputado e presidente da Assembleia Legislativa é de defesa da escola militarizada e da expansão desse projeto. Não podemos retroceder, temos sim que seguir avançando e é um modelo que tem dado certo e que precisa ser ampliado”.

De acordo com a Seduc, as escolas militarizadas obtiveram bons resultados na avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Atualmente, são 13 unidades de Colégios Tiradentes, sendo três em Porto Velho (uma delas no distrito de Jacy-Paraná); duas em Ji-Paraná, uma em Ariquemes, uma em Vilhena, ma em Jaru, uma em Alta Floresta do Oeste, uma em Cacoal, uma em Guajará-Mirim, uma em Rolim de Moura e mais uma em Ouro Preto do Oeste.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Thyago Lorentz