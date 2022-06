Presidente da Assembleia destaca parceria do Governo com os municípios, durante agenda em Monte Negro

Com apoio e aprovação de projetos por parte do Legislativo, Estado amplia investimentos nos municípios.

No final de semana, durante agenda de trabalho em Monte Negro, na região do Vale do Jamari, o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), destacou a parceria do Governo com os municípios e reforçou que o Legislativo Estadual tem apoiado as ações e aprovado os projetos que permitem os investimentos governamentais em todas as regiões de Rondônia.

Em Monte Negro, o destaque é para o investimento de mais de R$ 2,2 milhões, através do Tchau Poeira, sendo 3,4 quilômetros de pavimentação e mais 1,5 quilômetro de recapeamento asfáltico.

Redano acompanhou o governador Marcos Rocha numa série de visitas e vistorias de obras e serviços. O deputado foi recebido pelo prefeito Ivair Fernandes (PSD) e a vereadora Marli Bruno (PSD), e demais lideranças municipais.

“É importante que haja essa atenção, que o Governo possa continuar ajudando os municípios, com investimento em diversas áreas, mas com destaque para a infraestrutura, que requer investimentos maiores e as prefeituras não conseguem, com seu orçamento próprio, fazer as obras que as cidades precisam. Mas, o Estado tem apoiado e a Assembleia Legislativa é parceira nesse trabalho, aprovando os projetos que garantem os investimentos, beneficiando a população dos 52 municípios de Rondônia”, destacou Redano.

Monte Negro recebeu também recurso do Programa Governo na Cidade para melhorias na iluminação pública, do Distrito Industrial, na BR-421, com os serviços previstos para serem iniciados em breve.

