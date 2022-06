Presidente da Assembleia Legislativa recebe visita do cônsul-geral da Itália Domenico Fornara

A visita também contou com a presença do senador da República da Itália, Fabio Porta e do presidente do Comitê Italiano, Alberto Mayer.

Na tarde desta quinta-feira (23), o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos) recebeu a visita do cônsul-geral da Itália, Domenico Fornara, o senador da República da Itália, Fabio Porta e Alberto Mayer, presidente executivo do Comitê dos Italianos no Exterior (COM.IT.ES.).

Segundo o presidente Alex Redano, todos estarão juntos em um evento que acontecerá na noite de hoje, na Igreja Católica Santiago Maior, que realiza ações sociais para atender a população com o apoio do parlamentar.

“Destinamos R$ 190 mil para aquisição de cestas básicas, cursos profissionalizantes, enfim, investimentos em toda uma estrutura para atender a comunidade. E hoje tive a honra de receber a visita de cortesia do cônsul-geral da Itália, Domenico Fornara, do senador italiano, Fabio Porta e do presidente do Comitê dos Italianos, Alberto Mayer, que vieram nos agradecer por destinarmos recursos para trabalhos sociais”, informou o presidente Alex Redano.

Texto: Juliana Martins

Foto: Diego Queiroz