Presidente da Federação Rondoniense de Vôlei é afastado

A 2ª Vara Cível de Porto Velho deferiu o afastamento do presidente da Federação Rondoniense de Vôlei, Sérgio Feitosa, em decisão liminar. A eleição dele através de assembleia ordinária foi considerada nula por parte do juiz Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral. (VEJA A DECISÃO)

Ainda de acordo com a decisão, a presidência da entidade deve ser ocupada pelos substitutos previstos no estatuto, além da suspensão da eleição para o cargo de representantes dos atletas, até o desfecho da situação.

A ação foi movida pelos advogados Leonardo Antunes Ferreira da Silva e Ueliton Felipe Azevedo de Oliveira.

Segundo atletas da modalidade a Assembleia Ordinária realizada em 21 de janeiro elegeu a atual diretoria a um terceiro mandado o que viola o estatuto da entidade. Além disso, é debatida pelos integrantes a transparência das contas da Federação dentre 2018 a 2022.

A reportagem tentou contato telefônico com o presidente da Federação Rondoniense de Vôlei, Sérgio Feitosa. Em aplicativo de mensagens, ele respondeu que “está aguardando ainda a notificação da justiça e depois irá tomar as devidas posições. Além disso, informou que “o jurídico está providenciando todas as documentações”. E que irá se pronunciar depois das notificações.

