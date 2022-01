Presidente eleito do Chile, Boric posou para foto segurando imagem de ‘Jesus Travesti’?

Circula pelas redes sociais uma publicação que mostra o presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, segurando o que seria, segundo a foto, uma imagem de Jesus como travesti. Entre as pessoas que publicaram essa mensagem nas redes sociais está a ex-deputada Cristiane Brasil. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação da Lupa:

“Esse canalha com a foto de Jesus travesti, será o presidente do Chile, pelos próximos 4 anos. Imaginem o que será desse país”

Texto em imagem publicada no Facebook que, até as 14h de 03 de janeiro de 2022, tinha 290 compartilhamentos

FALSO

A informação analisada pela Lupa é falsa. O cartaz que Gabriel Boric posa segurando é uma montagem com o rosto da cantora norte-americana Taylor Swift sobre um registro do Sagrado Coração de Jesus. A artista não é travesti e sim uma mulher cisgênero (pessoa que se identifica com o gênero de nascimento).

A fotografia similar, tirada de outro ângulo, foi publicada por uma eleitora de Boric. Na fotografia, o novo mandatário chileno aparece com a mesma camiseta e relógio. A publicação mostra, segundo a eleitora, o momento em que ela entregou o que chamou de “amuleto” para o então candidato, no dia 18 de julho de 2021, data das primárias chilenas.

O recém-eleito presidente do Chile é um admirador do trabalho da cantora de música pop Taylor Swift. Um vídeo em que Boric é abordado por jovens chilenas viralizou por mostrar que o rapaz carregava no bolso uma foto de Swift. Boric, de 35 anos, é o presidente mais jovem eleito no Chile. Seu gosto por música pop e jogos online tem repercutido entre o público jovem do país.

Ex-líder estudantil e representante da coalização de esquerda Apruebo Dignidad, Boric foi eleito presidente do Chile no dia 19 de dezembro e vai assumir o cargo em março deste ano. Ele teve 55,9% dos votos, contra 44,1% de José Antonio Kast, candidato da extrema-direita.

Procurada pela Lupa sobre as alegações presentes na publicação, a ex-deputada Cristiane Brasil disse que a postagem não critica o fato do novo presidente do Chile segurar uma foto de Taylor Swift, mas de uma “heresia com a imagem de Jesus”. Brasil questionou ainda que “Então para vocês Jesus vestido de mulher não é travestido de mulher?”, dizendo que uma imagem de Jesus Cristo como mulher seria um ‘Jesus travesti’.

Esse conteúdo também foi verificado por Aos Fatos.

