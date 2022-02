Previsão do tempo: alerta de chuvas intensas é emitido para seis cidades de Rondônia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para seis cidades de Rondônia. O aviso, válido até terça-feira (8), prevê perigo potencial de chuvas e ventos intensos nas cidades:

Alto Paraíso

Candeias do Jamari

Cujubim

Itapuã do Oeste

Porto Velho

Vilhena

O alerta prevê chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia. Além disso, há possibilidade de ventos intensos entre 60 e 100 km/h, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Chuvas na capital

Na última semana, diversas ruas de Porto Velho ficaram completamente alagadas durante uma chuva intensa que atingiu a cidade. Imagens que circularam nas redes sociais mostram carros e motos ilhados em meio a enchentes e alguns motoristas tentando atravessar ruas inundadas.

Em entrevista ao g1, um morador da capital relatou que por causa das chuvas, teve um prejuízo de cerca de R$ 5 mil. Ele revelou que perdeu praticamente todos os móveis.

Para tentar amenizar o problema, que segundo os moradores, é recorrente, a prefeitura de Porto Velho informou que “diversas obras na cidade estão sendo realizadas, inclusive com o serviço de drenagem, além da limpeza de canais e bueiros para garantir a vazão das águas pluviais”.

Mínimas e máximas

O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) prevê dia com céu nublado a encoberto na capital e nas cidades do Vale do Jamari, Baixo Madeira e na região nordeste do estado.

De acordo com o órgão, “áreas de instabilidade organizadas pelo aumento do fluxo de umidade no sul da Amazônia se espalham por parte de Rondônia neste começo de semana.”

Em Porto Velho, a mínima para terça-feira é de 23ºC e a máxima de 30ºC.

Em Ariquemes, a mínima é de 22ºC e a máxima de 30ºC.

Em Ji-Paraná, a mínima é de 23ºC e a máxima de 32ºC.

Em Cacoal, a mínima é de 23ºC e a máxima de 31ºC.

Em Guajará-Mirim, a mínima é de 23ºC e a máxima de 31ºC.

G1