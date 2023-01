Previsão do tempo: início da semana deve ser de chuva e tempo encoberto em RO

A semana deve iniciar com o céu encoberto por nuvens e tempo chuvoso em todo o estado de Rondônia, de acordo com previsão da Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam).

Essa instabilidade acontece devido a permanência do fluxo convergente de umidade que está atuante no sul da Amazônia.

Para as regiões dos vales do Guaporé e do Mamoré há possibilidade de grande volume de chuvas na segunda-feira (30), ficando com o céu nublado a encoberto em boa parte do dia

Nas demais regiões do estado a previsão é de sol entre muitas nuvens, tempo abafado e pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e a noite.

As temperaturas mínimas devem ficar em torno dos 23°C em boa parte do estado, e as máximas não passam de 33°C.

Previsão do tempo para segunda-feira, 30

Cidade Temperatura Ariquemes 22°C – 30°C Cacoal 23°C – 32°C Costa Marques 23°C – 28°C Guajará-Mirim 23°C – 28°C Jaru 23°C – 33°C Ji-Paraná 23°C – 33°C Nova Mamoré 23°C – 28°C Porto Velho 23°C – 30°C Vilhena 20°C – 29°C

G1