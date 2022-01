Previsão para quinta-feira (6) é de muito calor e mormaço em Rondônia

O tempo em Rondônia deve ser de calor e mormaço na quinta-feira (6), segundo o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam).

De acordo com a previsão, o céu deve permanecer nublado durante o dia, com possibilidade pancadas de chuvas e trovoadas entre a tarde e à noite. No entanto, as chuvas não devem amenizar a temperatura abafada no estado.

Veja previsão para algumas cidades do estado

Porto Velho

Mínima: 24°C

Máxima: 32°C

Umidade do ar: variando entre 55% e 100%

Ji-Paraná

Mínima: 23°C

Máxima: 34°C

Umidade do ar: variando entre 50% e 95%

Ariquemes

Mínima: 23°C

Máxima: 32°C

Umidade do ar: variando entre 55% e 100%

Vilhena

Mínima: 21°C

Máxima: 30°C

Umidade do ar: variando entre 50% e 95%

Cacoal

Mínima: 23°C

Máxima: 33°C

Umidade do ar: variando entre 50% e 95%

