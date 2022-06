PRF e PF apreendem 309 kg de cocaína em compartimento secreto de caminhão em Vilhena, RO

Mais de 300 quilos de cocaína foram apreendidos durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Federal (PF) em Vilhena (RO), neste sábado (11). A apreensão aconteceu na BR-364, próximo ao km 16.

De acordo com a polícia, os tabletes da cocaína estavam dentro de um compartimento secreto de metal e escondidos por painéis de madeira. Ao todo, foram encontrados 309,78 kg de cloridrato de cocaína.

A droga foi encaminhada à Polícia Federal para destruição e o motorista do caminhão foi preso e fica à disposição da Justiça.

Cocaína no Cone Sul

Esta foi a segunda grande apreensão de cocaína nesta semana no sul do estado. No último dia 9 de junho, a Polícia Militar (PM) apreendeu uma carga de 300 quilos da droga no fundo falso de um caminhão.

O flagrante foi feito perto de Pimenteiras do Oeste e Corumbiara. Segundo a PM, o cão farejador da corporação ajudou a descobrir onde a cocaína estava escondida.