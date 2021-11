PRF flagra homem com mais de 70 lacres da Energisa e medidores em Jaru

Um homem ainda não identificado foi encaminhado para a polícia civil na noite desta quinta-feira (4) com 70 lacres desviados da Energisa e dezenas de medidores. Ele foi parado em uma blitz em Jaru e a quantidade de equipamentos de uso exclusivo da distribuidora chamou atenção da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com o gerente de combate a perdas da Energisa, Alecio Almeida, pela numeração dos equipamentos e dos lacres é possível identificar onde estavam instalados os medidores e de onde foram extraviados os lacres. A empresa registrou Boletim de Ocorrência para reaver equipamentos.

“A apreensão permite rastrear toda a ação do possível fraudador que dificilmente agia sozinho. Será possível identificar vários elos de uma das quadrilhas que atua nesse mercado negro”, afirma.

Segundo ele, para cometer o crime, é preciso romper o lacre e depois instalar um novo. Com o lote encontrado no veículo, a empresa saberá de onde saíram os lacres usados e como foram desviados os novos. A receptação dos equipamento e a fraude de medidores são crimes previstos no Código Penal.

“Combater o furto de energia é obrigação da distribuidora. Esse crime não gera prejuízos apenas para a empresa. Compromete a qualidade da energia de toda a população e desvia recursos dos cofres públicos, que deixam de arrecadar milhões de reais em impostos”, completa Almeida.

Fonte: Assessoria