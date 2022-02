PRF pede doação de alimentos para ajudar mais de 800 motoristas parados na BR-364 em RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia fez um pedido para os moradores da região de Ariquemes (RO). O pedido é para que eles ajudem, com doação de alimentos, mais de 800 motoristas que estão parados na BR-364 há dias, após interdição da rodovia.

Segundo a PRF, os motoristas estão estacionados na região do Vale do Jamari sem ter meios ou previsão de quando poderão sair do local.

“Toda e qualquer pessoa pode ajudar doando alimentos preparados (marmitas, lanches rápidos, frutas, etc). Você que é dona de casa, estudante, trabalhador, servidor público, dono de empresa (pequeno e grande empresário), etc., pode ajudar na produção e distribuição de marmitas ou quentinhas”, solicita a PRF em nota.

Para fazer a doação, a assessoria da polícia explica que o posto da PRF em Ariquemes será o ponto de arrecadação. O órgão também se responsabiliza pela distribuição para os motoristas, com o auxílio de voluntários.

Onde doar? No posto da PRF em Ariquemes;

No posto da PRF em Ariquemes; O que doar? Alimentos preparados (marmitas, lanches rápidos, frutas, etc);

Alimentos preparados (marmitas, lanches rápidos, frutas, etc); Como será feita a distribuição? Pelos policiais, com a ajuda de voluntários.

Entenda a interdição da BR

Neste sábado (26), a interdição da BR-364 entrou no terceiro dia consecutivo no trecho que fica entre Ariquemes (RO) e Itapuã do Oeste (RO). Ainda não há previsão para liberação da rodovia.

Segundo a PRF, o motivo da interdição é a cheia do rio Jamari. A água atingiu a rodovia, alcançando uma altura de 1,6 metros e impossibilitando a passagem de qualquer veículo.

Na manhã deste sábado, equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foram até o local e deram início no trabalho de elevação da rodovia.

Leia a nota da PRF na íntegra:

“Você morador da região Ariquemes, que vêm acompanhando o que está acontecendo em decorrência das chuvas e cheias dos rios. Estamos com a BR 364 Km 540, entre Ariquemes e Itapuã do Oeste, fechada há dois dias em razão da cheia do Rio Jamari. Agora, pouco mais de 11 horas da manhã, tem quase dois metros de água cobrindo a BR no ponto de alagamento.

Em razão disso, mais de 800 caminhões estão parados na BR 364, no perímetro de Ariquemes, e não têm como sair de lá. A PRF, mantendo seu histórico laço de amizade e fraternidade, pretende prestar auxílio aos caminhoneiros, mas para isso precisamos da ajuda de vocês, população de Ariquemes e região.

Toda e qualquer pessoa pode ajudar doando alimentos preparados (marmitas, lanches rápidos, frutas, etc) Você que é dona de casa, estudante, trabalhador, servidor público, dono de empresa (pequeno e grande empresário), etc., pode ajudar na produção/distribuição de marmitas/quentinhas.

Basta levar qualquer esses alimentos na Delegacia da PRF que fica aí em Ariquemes (na BR), próximo da APA. Nós, em ação coordenada com voluntários, vamos agilizar a entrega dessa comida aos motoristas profissionais que estão precisando desse apoio.

Toda e qualquer ajuda é válida. Vamos somar forças e mostrar o quanto Rondônia é solidária nestes momentos difíceis.”

