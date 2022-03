PRF registra 27 acidentes nas rodovias de Rondônia na semana do Carnaval

Na semana do Carnaval, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 27 acidentes de trânsito nas rodovias de Rondônia. Do total, a polícia registrou um óbito e 19 vítimas feridas.

Segundo a polícia, em comparação com o mesmo período de 2021, houve redução de 22% no número de acidentes e redução de 50% no número de óbitos. Durante a ‘Operação Carnaval’, que aconteceu entre sexta-feira (25) e quarta-feira (2), a polícia também anotou:

2.794 pessoas foram fiscalizadas;

2.208 veículos foram fiscalizados;

1.543 autuações foram feitas por infrações diversas, sendo:

163 por ultrapassagem indevidas, 59 pela falta do uso de cinto de segurança, 20 pela ausência do dispositivo de segurança para crianças e 16 pelo manuseio de celular ao volante.

621 testes de etilômetros (bafômetro) foram realizados e resultou em:

51 condutores autuados e 7 condutores foram presos por embriagues ao volante.

49 foram presas por crimes diversos e também foi a apreensão de:

31 quilos de cocaína foram apreendidos, 195 metros cúbicos de produto florestal, 2 armas de fogo, 10 foragidos da justiça foram recuperados e 6 veículos de furto e roubo foram recuperados.

BR-364 alagada

Com a alagação e o fechamento total do KM 540, entre Ariquemes (RO) e Itapuã do Oeste (RO), na BR-364, durante quatro dias, a PRF destaca que grande parte do efetivo foi redirecionado para o trabalho realizado no local.

